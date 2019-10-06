Выявлен вред сырых овощей для организма

Ученые из Гарвардского университета в США и Калифорнийского университета в Сан-Франциско выявили вред сырых овощей для организма. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Рейчел Кармоди, доцент кафедры биологической эволюции, рассказала, что приготовленная пища содержит больше питательных веществ. Данную гипотезу она с коллегами подтвердила на эксперименте с мышами. Несколько групп грызунов кормили разными продуктами: сырым и приготовленным мясом, а также сырыми и термически обработанными овощами.

Оказалось, что разница между группами грызунов, которым давали сырое и приготовленное мясо — небольшая. А вот микрофлора кишечника у мышей, которые ели сырые овощи и у грызунов, которым их готовили, существенно различалась. У первых полезных бактерий в кишечнике было гораздо меньше. Также сыроеды теряли вес и были менее энергичны.

Затем ученые повторили эксперимент на людях. Влияние сырых овощей на организм оказалось таким же.

В сентябре врачи предупредили об угрозе слепоты британку, которая никогда не ела овощи и фрукты. У девушки расстройство избирательного питания. По ее словам, от вида овощей и фруктов ее тошнит. Доктора утверждают, что уже были случаи потери зрения при таком питании.

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