Названы самые вредные виды мяса

Тяжелее всего организм человека усваивает гусиное, утиное мясо, а также баранину и свинину, рассказала диетолог Марина Ваулина в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам эксперта, большое значение имеет способ приготовления мясной продукции. Ваулина отметила, что мясо, которое сварили, приготовили на пару или любым другим «диетическим» способом и подали с овощами, лучше усваивается. «Что касается сыровяленого мяса, "хамона" и ему подобных продуктов, в умеренном количестве они вполне безобидны», — добавила диетолог.

Эксперт порекомендовала добавить в рацион мясо курицы, индейки и кролика. Ваулина также посоветовала заменить соленые маринады при приготовлении мясных блюд кефиром, водой с соевым соусом или с лимонным соком.

В июне ученые из Научно-исследовательского института при детской больнице в Окленде (США) выяснили, что красное и белое мясо в равной степени повышают уровень холестерина в крови вопреки распространенному мнению. По словам исследователей, употребление любого типа мяса увеличивает содержание липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), которые являются одним из основных переносчиков холестерина. Холестерин, связанный с ЛПНП, называют «плохим» холестерином из-за его связи с повышенным риском развития атеросклероза. Сопоставимое количество растительных белков не приводит к такому эффекту.

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