Названы полезные для здоровья сердца продукты

В число продуктов, полезных для здоровья сердца, входят курага, фасоль, орехи, птица и рыба, говорится в материале Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что от болезней сердца может защитить отказ от жирного мяса, а также ограничение потребления сахара. Овощей и фруктов в сутки рекомендуется потреблять не менее 400 граммов. Кроме того, в рацион необходимо добавить продукты с высоким содержанием калия и магния.

Ранее ученые изучили рацион долгожителей из разных стран и выявили закономерность между продолжительностью их жизни и употреблением полезных продуктов. По словам экспертов, речь идет о продуктах, содержащих антиоксиданты — вещества, противостоящие свободным радикалам, которые разрушают ДНК и способствуют умиранию клеток.

Лидер по числу антиоксидантов — зеленый чай, который является мочегонным средством и катализатором обменных процессов. Далее идут финики и облепиха: первые содержат 23 аминокислоты, в том числе триптофан, который стабилизирует психику и улучшает настроение, а вторые — большое количество витамина А, замедляющего старение и участвующего в иммунных процессах организма. Диетологи также отнесли к продуктам, продлевающим жизнь, чернику, помидоры и кисломолочные.

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