Назван препятствующий развитию рака и диабета продукт

Испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи провели систематический обзор 14 статей, посвященных роли молочных продуктов в профилактике хронических расстройств, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома, рака толстой кишки и мочевого пузыря, диабета 2-го типа. Также было изучено влияние питания на рост, минеральную плотность костей и формирование мышечной массы.

Ученые не выявили связи между повышенным потреблением молочных продуктов и смертностью. В то же время молочная диета с низким содержанием жиров, вероятно, уменьшает риск метаболического синдрома, ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, колоректального рака и рака мочевого пузыря, а также диабета. При этом высокое потребление молочных продуктов не имеет четкой связи с уменьшением общего риска остеопоротического перелома или риска перелома бедра, но оно снижает вероятность перелома позвонков.

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