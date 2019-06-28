Названа смертельная опасность оздоровляющих добавок

Ученые из США и Швеции показали, что антиоксиданты, которые считаются профилактическим средством в борьбе с раком, могут вызывать агрессивный рост злокачественных тканей и появление метастазов. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Эксперименты на мышах и тканях человека раскрыли механизмы, которые защищают раковые клетки от побочных продуктов их собственного агрессивного роста. Ключевую роль играет белок BACH1, являющийся компонентом сигнальной сети, связанной с миграцией раковых клеток и их инвазией в здоровые ткани.

Исследователи показали, что при немелкоклеточном раке легких возникают мутации, которые усиливают активность белка NRF2, способствующего образованию антиоксидантов. При этом уменьшается количество молекул, участвующих в производстве активных форм кислорода и вызывающих окислительный стресс. Некоторые из этих соединений расщепляют белок BACH1. Однако при увеличении содержания антиоксидантов BACH1 оказывается защищенным и помогает раковым клеткам распространяться.

Кроме того, ученые пришли к выводу, что витамин Е, включенный в состав пищевых добавок, также увеличивает вероятность распространения рака легких посредством своего влияния на BACH1.

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