Назван лучший способ предотвратить потерю ума

Международная группа ученых определила механизм, посредством которого упражнения и антиоксиданты улучшают когнитивные способности и останавливают старение мозга. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи выдвинули гипотезу, согласно которой легкие физические упражнения способствуют нейрогенезу в гиппокампе (центре памяти), а антиоксидантная добавка астаксантин усиливает это влияние. При этом воздействие антиоксидантов опосредовано нейротрофическим фактором h-LEP (лептин гиппокампа). Они проверили свое предположение в экспериментах на мышах, а также клеточных линиях человеческого мозга.

Известно, что физические упражнение и прием антиоксидантов по отдельности стимулируют память, что полезно для пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными состояниями. Однако ученые продемонстрировали, что комбинация этих вмешательств оказывает еще более благоприятный эффект. При этом дефицит лептина в мышах-мутантах отменяет воздействие комбинации упражнений и астаксантина, что указывает на ключевую роль этого гормона.

По словам исследователей, упражнения и диетические антиоксиданты являются эффективной нефармакологической стратегией для улучшения когнитивных функций и здоровья мозга, а также для замедления развития нейродегенеративных процессов.

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