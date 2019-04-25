Создан читающий мысли прибор

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско разработали мозговой имплант, который способен воспроизводить фразы, считывая активность мозга. Об этом сообщает издание Science News.

Для создания устройства исследователи проанализировали данные активности мозга во время речи пяти пациентов, страдающих эпилепсией и имеющих имплантированные электроды. Специалисты сопоставили мозговые сигналы, контролирующие губы, язык, челюсть и гортань, с движениями голосового тракта. Это позволило создать виртуальную модель речевого аппарата каждого человека.

Затем смоделированные движения голосового тракта были переведены в звуки. Отмечается, что около 70 процентов реконструированных слов были понятны слушателям. Однако исследователи подчеркивают, что эта техника пока плохо применима в случаях, если человек не может говорить, например, из-за инсульта, повреждения голосовых связок или болезни Лу Герига (боковой амиотрофический склероз).

В то же время алгоритмы, используемые для перевода движений речевого аппарата в звуки, оказались применимы для разных людей. Непростой задачей остается сопоставление мозговой активности с функционированием голосового тракта.

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