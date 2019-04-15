Наука и техника
 
Последние новости
Последствия пожара внутри собора Парижской Богоматери показали на фото
В России захотели сделать перекрестки платными
Еще один блогер вызвал националиста Дацика на бой
Ведущий назвал замужество лекарством для женщины и разгневал зрителей
Уровень одобрения Сталина достиг исторического максимума
Первую серию «Игры престолов» посмотрело рекордное количество американцев
Подсчитано число переехавших в Россию украинцев после 2014 года
Спасение упавшего под поезд слепого попало на видео
Собор Парижской Богоматери потушили
Новости партнеров

Найдено средство против смертельных заболеваний мозга

Перейти в «Мою Ленту»

Международная группа ученых из Германии, Великобритании и США обнаружила белковый комплекс, который препятствует формированию белковых агрегатов, наблюдавшихся при неизлечимых нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, хорея Хантингтона и спиноцеребеллярная атаксия. Об этом сообщает издание Science Daily.

Полипептид-ассоциированный комплекс (NAC) является шапероном, то есть его функция — восстановление правильной структуры белков и ликвидация соединений с дефектной структурой. Ученые показали, что он распознает склонные к агрегации типы белков, включая те, что содержат полиглутамин (PolyQ), и препятствует формированию бляшек, связанных с повреждением нервных тканей.

Исследователи проанализировали нервные клетки мышей, в которых был пониженный уровень NAC. Оказалось, что в них активно образовывались токсичные формы PolyQ-белков, что приводило к повреждениям органелл. Ученые определили, что ключевую роль в предотвращении появления агрегатов играет связывающаяся с рибосомами субъединица N-βNAC.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Protein complex may help prevent neurodegenerative diseases
Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти
Раскрыты главные причины преждевременного старения мозга
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0212 апреля
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»

Антигравитатор на колесах

Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
17:3313 апреля

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

03:54Сегодня

Названа новая причина появления человека

00:15Сегодня

Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»

Наука и техника00:0314 апреля

Темная сила

Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
17:34 7 апреля

Появилось видео со стреляющим дровами российским Т-80

19:5315 апреля

Подтверждено существование туннелей в пространстве-времени

17:0515 апреля

Предсказано скорое появление глобального супермозга

Наука и техника17:39 2 марта

«Многие считали, что мы занимаемся безнадежным делом»

Жизнь, достижения и наследие нобелевского лауреата Жореса Алферова
16:54 6 апреля

Истребитель подбил сам себя на военных учениях

18:0815 апреля

Опровергнут миф о спонтанном возникновении жизни

14:5515 апреля

Удар Т-80БВМ по цели управляемой ракетой попал на видео

Россия
«Это не какая-то российская беда»
Почему чиновники порой не слышат россиян и как им найти общий язык
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
«Мамы приносили мне выдержки из писаний»
В России хотят наказывать противников прививок. Что об этом думают врачи?
Уровень одобрения Сталина достиг исторического максимума
Смертельный миф
Россияне верят в слухи о ВИЧ. Знаете ли вы самые страшные из них? Тест
Россия решила упростить выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР
В России захотели сделать перекрестки платными
Все материалы
Мир
«От здания ничего не останется»
Пожар в соборе Парижской Богоматери глазами очевидцев
Последствия пожара внутри собора Парижской Богоматери показали на фото
Собор Парижской Богоматери потушили
Пожар в соборе Парижской Богоматери локализован
Пожар внутри собора Парижской Богоматери сняли на видео
В Судане произошел военный переворот
Армия поддержала протестующих и свергла президента. Он правил 30 лет
Российский реванш
После поражения в холодной войне СССР оставил Ближний Восток. Зачем Россия туда вернулась?
Все материалы
Бывший СССР
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
Савченко рассказала о переменчивости украинцев
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Пожар в соборе Парижской Богоматери связали с приездом Зеленского
Объявлено новое условие Порошенко для дебатов с Зеленским
Штаб Зеленского отказался признавать референдум в Крыму
Надежда Савченко вышла на свободу
Все материалы
Экономика
На новый уровень
В России стало больше налогов. Почему платежи не вырастут и всем станет только лучше?
Украина признала поражение в «ключевом торговом споре» с Россией
В России выявили дефицит рабочих мест
Россия начала покупать газ за рубежом
Деньги на ветер
Китайцы ежегодно сжигают миллионы долларов. Власти не могут их остановить
Вопреки прогрессу
Почему крупнейшие российские операторы связи опасаются прихода eSim
«Газпром» согласился на жесткие условия Дании по «Северному потоку-2»
Все материалы
Силовые структуры
«Папа, мы вернемся не скоро»
Россиянка с сыном пропали четыре года назад. Тайну их смерти убийцы готовы унести в могилу
«Либо по жизни неадекватные, либо пьяные»
Похождения футболистов Кокорина и Мамаева глазами свидетелей и очевидцев
Алимжан Тохтахунов«Вот он я, ни от кого не прячусь!»
Эксклюзивное интервью Алимжана Тохтахунова, также известного как Тайванчик
Раскрыты детали побега девяти заключенных из изолятора в Сибири
Внук бывшего вице-президента «АвтоВАЗ» попал в смертельное ДТП на Mercedes
Задержанного за стрельбу Павла Пятницкого отпустили под подписку о невыезде
Задержан бывший глава производителя систем бомбардировщика Ту-160
Все материалы
Наука и техника
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Замер габаритов «шасси на колесах» с КвД-1-2009 во время «контрольных испытаний»Антигравитатор на колесах
Россия испытала нарушающий законы физики «квантовый двигатель»
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
Найдено средство против смертельных заболеваний мозга
Названа новая причина появления человека
Израиль в Сирии впервые применил убийцу «Панцирей»
Подтверждено существование туннелей в пространстве-времени
Все материалы
Спорт
Хабиб близко
В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова
Тренеру «Спартака» устроили жесткий разговор
14-летнюю российскую пловчиху затравили после победы над призеркой Олимпиады
Мамаев посетовал на спертый воздух в автозаке
Камерунская футболистка по имени Татьяна забила в девятку в падении через себя
Бьорндален вспомнил о детском увлечении самогоном
Месси и Роналду изобразили целующимися в губы на обложке журнала
Все материалы
Культура
Владимир Волков«Я даже не знаю, как ищут партнеров»
Владимир Волков — об отказе Гребенщикова, работе с Курехиным и «АукцЫоном»
Между нами тает мед
Две подруги каждое лето встречались в башкирском селе. И не знали, что они сестры
Женщина, которая живет
Главной певице страны Алле Пугачевой — 70 лет
«Я оплакиваю первого мужа моей жены»
Его шутки оскорбляют всех, но он не останавливается: один вечер из жизни комика
Певица Алла Пугачева во время съемок телевизионного фильма-концерта с режиссером Тоомасом Ласманном, 1978Мало Аллы?
Забытые клипы и неизвестные записи с корпоративов — такой Пугачеву мало кто видел
Часть реликвий из собора Парижской Богоматери спасли
Обвиненный в насилии Джонни Депп поставил под угрозу продолжение «Гарри Поттера»
Все материалы
Интернет и СМИ
Пиратская Россия
 
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
«Иногда мне кажется, что это плохой сон»
Лучшие фотографы заглянули в лица людей, полные страданий и желания жить
Первую серию «Игры престолов» посмотрело рекордное количество американцев
Ведущий назвал замужество лекарством для женщины и разгневал зрителей
Писателя выгнали из студии НТВ за фашистское приветствие
Звезда «Холостяка» сфотографировался голым с дочерью и разочаровал фанаток
Все материалы
Ценности
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
«Тут ехать пьяной в такси неприлично»
В этой стране мужчины слишком слабы, а женщины независимы. Одиночество ведет их в бары
«Игру престолов» воплотили в кроссовках
Глава ДНР резко сменил имидж
BaselWorld лишился еще одного крупного участника
Найдена польза Меган Маркл для королевской семьи
Все материалы
Путешествия
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
«В мусоре копошились козы, собаки и дети»
Россияне решили увидеть мир и очутились в самой грязной стране Африки
Названы лучшие маршруты для путешествий на машине
Хостелы в российских жилых домах запретили
Напавшего на пассажирку круизного лайнера насильника отпустили на свободу
Пилоты бросили всех пассажиров лайнера в аэропорту и улетели без них
Все материалы
Из жизни
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Сказка наяву
Кто такая новая «Мисс Россия» и чем она живет
Спасение упавшего под поезд слепого попало на видео
Электрик всю ночь прятался от крокодила в холодильнике и потерял ногу
Мошенник 12 лет притворялся инвалидом и одурачил Папу Римского
В Китае умерла редчайшая в мире черепаха
Все материалы
Хайп
Ноздри на стероидах, китайская «приборка» — мы поездили на обновленной «семерке» BMW
Новая классика
Машины, которым в 2019 году исполняется 30 лет
Стрелок-универсал
Мы поездили на самом красивом универсале в России
Колеса для «Ливерпуля» и «Челси»
На какие машины тратят свои миллионы футболисты Английской премьер-лиги
Mercedes-Benz представил семиместный «мини-Гелик»
Новый BMW 1 серии сфотографировали без камуфляжа
Audi показала конкурента электрическому Volkswagen ID
Все материалы
Дом
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
Ипотечные каникулы задумали сделать массовыми
Сарай на колесах
Это невероятное здание задумали еще полвека назад, но сумели построить только сейчас
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Раскрыта стоимость самых дешевых домов Рублевки
Все материалы