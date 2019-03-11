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Раскрыты главные причины преждевременного старения мозга

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Ученые Эдинбургского университета в Великобритании выяснили, что курение, высокое кровяное давление, ожирение и диабет вызывают преждевременное старение мозга. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 9772 человека в возрасте от 44 до 79 лет. Добровольцам провели магнитно-резонансную томографию для поиска связей между структурой головного мозга и факторами, способствующими повреждению кровеносных сосудов и ухудшению кровоснабжения центральной нервной системы.

Оказалось, что за исключением высокого уровня холестерина все другие факторы, особенно курение, кровяное давление и диабет, способствуют уменьшению количества серого вещества — совокупности клеточных тел нейронов, глиальных клеток и капилляров. Кроме того, сокращался объем мозга и ухудшалось состояние белого вещества — пучков аксонов, то есть длинных отростков нервных клеток. Сильнее всего эта связь проявлялась у людей среднего возраста.

У испытуемых с самым высоким риском повреждения сосудов объем мозга сокращался на 3 процента по сравнению с нормой, а белое вещество имело в 1,5 раза больше повреждений. Затронутые области включали в себя участки, отвечающие за мышление, а также те, в которых обычно наблюдаются изменения при болезни Альцгеймера — возрастном нейродегенеративном заболевании, выражающемся в развитии тяжелой деменции.

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