Наука и техника
 
Последние новости
Тайванчик рассказал о роли Кобзона в своем тюремном прошлом
Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца
Ядовитый паук прожег в ноге мальчика дыру
Раскрыты предпочтения верующих людей в порно
Вице-президент США попытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН
Девушка порыбачила в красном платке и угодила в тюрьму
Представитель России отстоял свое право на выступление в Совбезе ООН
Названы последствия глобального потепления для Арктики
Brexit перенесли и разрешили отменить
Новости партнеров

Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти

Перейти в «Мою Ленту»

Ученые Альбертского университета (Канада) определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи показали, что центральная нервная система медленнее всего стареет у людей (чаще всего женщин), образованных и вовлеченных в социальную активность, например, организацию званых ужинов. Кроме того, такие люди склонны к познанию и обучению новых навыков, включая пользование компьютером и изучение второго языка.

Хорошая память у людей в возрасте 55-75 лет также оказалась связана с низкой частотой сердечных сокращений, относительно высоким индексом масс тела, частым самообслуживанием и наличием живых спутников жизни. У взрослых старше 75 лет со здоровым мозгом коррелировала быстрая походка и редкие симптомы депрессии.

Ухудшение памяти наблюдалось у тех, кто проявляли низкую познавательную активность, имели высокую частоту сердечных сокращений, не ухаживали за собой и не занимались социальной деятельностью. Результаты работы помогут создать рекомендации по профилактике старческих заболеваний мозга.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Раскрыты игнорируемые больными симптомы рака мозга
Доказана эффективность голодания в продлении жизни
Назван неожиданный способ прожить дольше
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:01 9 апреля
Красная армия атакует Кронштадт

«Большевики перестреляли своих»

Коммунистов привели к власти матросы. За что их убили при Ленине и оправдали при Ельцине?
18:5710 апреля

Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры

17:34 7 апреля

Появилось видео со стреляющим дровами российским Т-80

04:06Сегодня

Названы последствия глобального потепления для Арктики

Наука и техника00:03 5 апреля

«Обида на Европу объединила всех»

Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
15:2510 апреля

Назван надежный способ предотвратить раннюю смерть

16:54 6 апреля

Истребитель подбил сам себя на военных учениях

00:05Сегодня

Украину назвали «Троянским конем» в возможной войне США с Россией

Наука и техника00:08 7 апреля

До самых костей

Перемена климата заставила древних людей голодать и поедать друг друга
14:0410 апреля

Найденное в России вымершее животное воскресят

08:5731 марта

Названо мощнейшее оружие НАТО для войны с Россией

20:4410 апреля

Одновременная дозаправка Су-30СМ и Су-34 в воздухе попала на видео

Россия
«Как же так? При живой жене сам рубашки гладит?»
Почему забота о российских женщинах им вредит, но они этого не понимают
«Нас как бы не спросили»
Почему Хрущев отдал Крым Украине и как это изменило историю
В черный список российских чиновников занесли тысячу человек
Где чаще всего увольняют коррупционеров и что с ними сделают теперь
В ГИБДД задумали ужесточить наказание для водителей-лихачей
Россияне взяли из детдома ребенка с ВИЧ и стали изгоями
Пятая часть российских школьников пострадала от оскорблений учителей
Губернатор посоветовал захотевшему посадить блогера чиновнику заняться делом
Все материалы
Мир
Турция и США поссорились из-за российских С-400
Вашингтон угрожает санкциями, Анкара обещает отказаться от американских истребителей F-35
Умерла мать Ангелы Меркель
Вице-президент США попытался прогнать представителя Венесуэлы из ООН
Пентагон дал денег на строительство стены Трампа
Представитель России отстоял свое право на выступление в Совбезе ООН
При Каддафи такого не было
Рабство, террор и лагеря смерти. Новый диктатор наводит порядок в Ливии
Brexit перенесли и разрешили отменить
Все материалы
Бывший СССР
«Фашистская оккупация краше москальской»
На Западной Украине любят Бандеру и хвалят Третий рейх. Там снова проголосуют за Порошенко
Порошенко назвал негативные последствия своего поражения на выборах
«Американцы считают себя супернародом»
Пьянство, скандалы и потери по всему миру. Чем обернулась для прибалтов служба в НАТО
Глава МВД Украины пошел против решения Порошенко
Порошенко сдал тесты на наркотики и алкоголь второй раз за неделю
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Казахский исход
Назарбаев был гарантом национального мира. С его уходом русскоязычные начинают уезжать
Все материалы
Экономика
Зеленый рывок
Эти страны научились спасать мир и зарабатывать на этом. Россия не хочет отставать
На пути к маразму
Население земли стремительно стареет. Это стало глобальной проблемой
Глава Xiaomi решил раздать миллиард долларов на благотворительность
В «Норникеле» оценили перспективы развития информационной безопасности
Россия запретила белорусские груши и яблоки
От «Газпрома» сбежал британский партнер
Алико ДанготеБелая ворона
Он выбился в люди, живя среди людоедов. Теперь он самый богатый человек Африки
Все материалы
Силовые структуры
Алимжан Тохтахунов«Вот он я, ни от кого не прячусь!»
Эксклюзивное интервью Алимжана Тохтахунова, также известного как Тайванчик
«Пошел поговорить — и дважды всадил в капитана заточку»
В 90-х он ходил на стрелки с ореховскими и выживал на зонах: рассказ русского гангстера
Тайванчик раскрыл источники своего дохода
Следствие попросило отпустить домой арестованного в Москве инвестора из США
В Москву из Испании доставили скрывшегося от следствия застройщика
Стало известно о попытках снять деньги со счетов Абызова до их ареста
Суд раскрыл арестованное имущество Абызова
Все материалы
Наука и техника
Красная армия атакует Кронштадт«Большевики перестреляли своих»
Коммунистов привели к власти матросы. За что их убили при Ленине и оправдали при Ельцине?
«Обида на Европу объединила всех»
Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
До самых костей
Перемена климата заставила древних людей голодать и поедать друг друга
Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры
Названы последствия глобального потепления для Арктики
Назван надежный способ предотвратить раннюю смерть
Украину назвали «Троянским конем» в возможной войне США с Россией
Все материалы
Спорт
Усэйн БолтЗабей, Болт
Самый быстрый человек в мире мечтает стать футболистом. Зачем ему это нужно?
«Аякс» обменялся голами с «Ювентусом» в четвертьфинале Лиги чемпионов
Кокорин и Мамаев отдохнули на сотни тысяч рублей в день драки
Олимпийский чемпион из России отверг MMA
Роберт Грин«Беру чашку чая и иду на трибуну»
Эти футболисты просто сидят на скамейке. За это им платят лучшие клубы планеты
Нурмагомедов нашел себе соперников
Российская штангистка выиграла золото чемпионата Европы
Все материалы
Культура
«Мы были такие пушистенькие»
О советских рокерах спустя 30 лет узнал весь мир. Что «Альянс» думает о внезапной славе
Космос как бесплодие
Паттинсон делает детей у черной дыры: самая странная фантастика года «Высшее общество»
«Я была в шоке, когда первый раз его увидела»
 
Репина и Чайковского причислили к украинским деятелям культуры
Умер актер Геннадий Фролов
Жена Алека Болдуина потеряла ребенка и написала об этом эссе
«Почему этот индюк популярнее меня?»
Тайны будущего и гадости прошлого: 10 лучших научно-популярных книг весны
Все материалы
Интернет и СМИ
Большая игра Azino
 
Мужчина жестоко убил звезду реалити-шоу и отправился в тюрьму на 26 лет
Раскрыты предпочтения верующих людей в порно
Раскрыта схема работы пиратских кинотеатров в России
Украинская журналистка вызвала Скабееву на «баттл»
Свадебные фотографы рассказали о верных приметах скорого развода
Любителям порно пригрозили шантажом по-русски
Все материалы
Ценности
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Девушка порыбачила в красном платке и угодила в тюрьму
Для российских военных сделали телефон без камеры в честь благоверного князя
«Они абсолютно не стесняются пышных форм»
Латиноамериканки живут в бедности, но тратят последнее на сексуальные наряды и вечеринки
Незнакомцы с помощью «психической атаки» убедили пенсионерку купить шубу
Мужчина выбрил на голове лица всех сестер Кардашьян
Все материалы
Путешествия
Биль или небыль
Водопад, арап и волки: чем может удивить туристов швейцарская глубинка
Роза пустыни
Это архитектурное чудо создали посреди песков. В нем все богатства Катара
Федор Конюхов попал в новый шторм и гребет голодным
Вытолканный из переполненного самолета пассажир вспомнил об инциденте и зарыдал
Турист наступил на электрический кабель и умер
Названы самые подешевевшие направления для путешествий на майские праздники
«Они молятся пять раз в день, мучают рабов и живут в помоях»
Что российские путешественники нашли в самой бедной стране Африки
Все материалы
Из жизни
«Не король, а королева»
Эта женщина чуть не покончила жизнь самоубийством. Ее спас бокс
Элизабет Шорт«Женоненавистник и садист высшего порядка»
Детектив раскрыл самое громкое убийство в США спустя 60 лет. Убийцей оказался его отец
«Многие думают, что я мечтаю об итальянском мужчине»
История россиянки о жизни в Италии
Миллионер попался на краже лампочек через неделю после покупки острова
Слоны бросились на помощь слоненку в кишащую крокодилами реку
Весивший больше двух центнеров преступник избежал тюрьмы из-за ожирения
Разъяренный клиент обрил парикмахера за плохую работу
Все материалы
Mitsubishi Pajero: покоритель песков
Культовый японский внедорожник и его короткая, но насыщенная история
Самые некрасивые кроссоверы XXI века
В этой подборке есть и дорогие, и мощные, и эксклюзивные внедорожники. А вот красивых нет
Альфа-Cadillac
Cadillac Cien: красивый, быстрый, технологичный и почти серийный
25 автомобилей-бестселлеров России
Рейтинг самых продаваемых автомобилей в марте 2019 года
Новая Toyota RAV4 научилась вызывать пассажирам вертолет
Появилась первая фотография нового Subaru Outback
Электроседан Infiniti раскрыли до премьеры
Все материалы
Дом
Сарай на колесах
Это невероятное здание задумали еще полвека назад, но сумели построить только сейчас
«Все жители тут становятся психами»
Москвичка уехала из столицы, чтобы счастливо жить в провинции
Торг уместен
Дачи на лето становятся дешевле, но москвичи все равно хотят скидок
Названы «торговые короли» Москвы
Самый депрессивный район Москвы благоустроят
В Санкт-Петербурге резко подорожало строящееся жилье
Россиянин остался без трехкомнатной квартиры из-за долгов за ЖКХ
Все материалы