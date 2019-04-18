Наука и техника
 
Последние новости
В Кремле обещали полистать доклад Мюллера
«Руки-базуки» пришел на «Давай поженимся» за невестой и станцевал на сцене
Отец Нурмагомедова назвал Макгрегору условие реванша
Американцам пригрозили смертной казнью за дом на воде
Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга
Трамп отреагировал на доклад Мюллера мемом из «Игры престолов»
Российскую многодетную семью из сгоревшего дома отправили «жаловаться в ООН»
Пастор предупредил об установлении «гомократии» в США
Доклад Мюллера назвали победой Трампа
Новости партнеров

Доказана польза стимуляции мозга в борьбе со старением

Перейти в «Мою Ленту»

Ученые Северо-Западного университета США выяснили, что электрическая стимуляция центров памяти в мозге пожилых людей улучшает когнитивные способности до уровня, характерного для молодости. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 16 человек в возрасте от 64 до 80 лет со старческими проблемами с памятью. Им была проведена транскраниальная электромагнитная стимуляция гиппокампа — структуры, отвечающей за формирование долговременной памяти.

Гиппокамп невозможно стимулировать напрямую, поскольку он находится слишком глубоко для неинвазивной процедуры. Однако ученые выяснили, что он связан с частью теменной доли, чье местонахождение немного отличается у разных людей. Нервная активность этой зоны синхронизирована с гиппокампом, поэтому исследователи воздействовали на нее высокочастотной стимуляцией в течение пяти дней по 20 минут.

Спустя сутки после последнего сеанса участники прошли тест на память, результаты которого продемонстрировали. что когнитивные способности испытуемых достигли уровня молодого возраста. Однако ученым пока неизвестно, как долго могут проявляться эти эффекты, поэтому планируется повторить эксперимент с более длительным воздействием. Кроме того, подход будет протестирован на пациентах с ранней стадией болезни Альцгеймера.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Создан коллективный разум из человеческих мозгов
Найден способ перепрограммировать мозг
Объяснено существование сверхъестественных сил
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02Сегодня

Оно живое

Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
14:53Сегодня

Парадным «Арматам» подготовили эвакуаторы

17:3313 апреля

Взлет Су-27 сквозь ливень показали на видео

12:58Сегодня

В Китае обрадовались бомбежке F-35I радара JY-27 в Сирии

Наука и техника00:0314 апреля

Темная сила

Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
17:34 7 апреля

Появилось видео со стреляющим дровами российским Т-80

16:08Сегодня

В Индии выдвинули России условие покупки Т-90МС

07:39Сегодня

Обнаружено падение на Землю межзвездного объекта

Наука и техника00:03 5 апреля

«Обида на Европу объединила всех»

Как война с Турцией разожгла антирусскую истерию и рассорила Россию с Западом
16:54 6 апреля

Истребитель подбил сам себя на военных учениях

11:11Сегодня

Компьютер «Арматы» получил гендерно-зависимый голос

05:42Сегодня

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Россия
«Он подается как чистильщик»
Почему россияне с каждым годом все больше любят Сталина
«Это мост в Россию будущего»
Медведев рассказал депутатам, как дальше будет жить страна
«В течение пяти лет вопрос будет закрыт»
 
Российскую многодетную семью из сгоревшего дома отправили «жаловаться в ООН»
Автомобиль наехал на пешеходов в центре Санкт-Петербурга
Многодетную россиянку осудили и записали в террористы за комментарий в соцсети
В Кремле обещали полистать доклад Мюллера
Все материалы
Мир
«Я не убивала никого. Я чиста»
 
Доклад Мюллера назвали победой Трампа
Трамп отреагировал на доклад Мюллера мемом из «Игры престолов»
Россия предупредила о великодержавных устремлениях Албании
Опубликована полная версия доклада Мюллера
92-летнему мужчине предъявили обвинения за охрану концлагеря
В Японии активисты выступили против освобождения отца-насильника
Все материалы
Бывший СССР
Армянский трансгейт
Армяне ополчились на геев после появления трансгендера в парламенте. Зачем он туда пришел?
Президент Эстонии подала России знак
Кавказский раскол
Этот кровавый митинг приблизил распад СССР и сделал Россию врагом Грузии
В Белоруссии католический храм сожгли вместе с мусором
Премьер-министр Украины оценил перспективы работы с Зеленским
«Мы тебя, сука, зароем!»
Радикалы против Порошенко, страх новой революции и русофобия — репортаж с выборов из Киева
Зеленский назвал героизацию Бандеры «классной»
Все материалы
Экономика
Большой куш
Россия годами жила на деньги от нефти. Власти нашли новый способ заработать миллиарды
Россия оставила Украину без нефти
Украинцев лишили нефти, газа и угля, а россиян — бюстгальтеров и носков
Ставка на малых
Как Минфин нашел способ поддержать предпринимателей
«Роснефть» за 20 лет работы увеличила уровень добычи в 19 раз
В Дагестане признали воровство трети газа в регионе
Кудрин взялся за Набиуллину
Росстат впервые опубликовал данные по доходам россиян в новом формате
Все материалы
Силовые структуры
«Он сказал, что я китаец»
Жертвы нападения Кокорина и Мамаева — о той самой встрече с пьяными футболистами
«Предложил убить нехорошую женщину»
Как главарь банды хакеров заказал убийство российской следовательницы через даркнет
Планировавшие вооруженное нападение на отдел полиции попали на видео
В России вынесли рекордное число приговоров за экономические преступления
ФСБ выявила хищения в военном центре по защите от биологического оружия
Соратники полковника Квачкова планировали вооруженное нападение на отдел полиции
«Папа, мы вернемся не скоро»
Россиянка с сыном пропали четыре года назад. Тайну их смерти убийцы готовы унести в могилу
Все материалы
Наука и техника
Оно живое
Ученые воскресили мертвый мозг. Это изменит представления о смерти
Темная сила
Ученым впервые удалось увидеть черную дыру. Что это даст человечеству?
В мирное время
Неизвестные фотографии отдыхающего Жукова, Буденного и других советских военачальников
Парадным «Арматам» подготовили эвакуаторы
Доказана польза стимуляции мозга в борьбе со старением
В Китае обрадовались бомбежке F-35I радара JY-27 в Сирии
В Индии выдвинули России условие покупки Т-90МС
Все материалы
Спорт
Кори Хиггинс«Мечтал ли я об этом? Нет»
Крестный сын Майкла Джордана попал из НБА в Люберцы. И ему там понравилось
Моуринью призвал запирать Месси в клетке
Отец Нурмагомедова назвал Макгрегору условие реванша
Роналду разочаровался в «Ювентусе» после вылета из Лиги чемпионов
Соперник сборной России по отбору на Евро-2020 лишился тренера
Нурмагомедов пожаловался на популярность
Хабиб близко
В UFC появился новый чемпион. Он готов свергнуть Нурмагомедова
Все материалы
Культура
Колхозный корпоратив
Как «Золотая маска» опускает русский театр до уровня сельского клуба
Адское месиво
Свинобык-реваншист, король Артур и детские комплексы: чем удивляет новый «Хеллбой»
«Водку он пил большими чайными стаканами»
Два Пушкина, три Некрасова, два Пелевина: гид по великим однофамильцам в литературе
Дмитрия Быкова решили везти в Москву
Кхал Дрого из «Игры престолов» лишился бороды
Умерла актриса из «Кадетства»
На Каннском фестивале поборются российский и украинский фильмы
Все материалы
Интернет и СМИ
«Трупами и стрельбой меня не напугать»
Илья Варламов о ЖЖ, ненависти к блогерам и «взорванном» театре
«После этого я перестала интересоваться сексом»
Матери увидели порно, ужаснулись и решили снять свою версию для детей. Что из этого вышло?
Грязная война
Они выживают в условиях нескончаемого зверства и нищеты. Их снимают лучшие фотографы мира
Facebook «нечаянно» собрала пароли пользователей от электронной почты
Россиянам покажут дебаты Порошенко и Зеленского
Тысячи людей разденутся ради свободы сосков в соцсетях
Ученый из Кувейта обвинил евреев в добавлении в выпечку крови христианских детей
Все материалы
Ценности
Иван Ургант«Мир катится к чертовой бабушке»
Иван Ургант — о первом стакане, шутках про Гитлера и самом горьком воспоминании
Кайли МиноугВдали от королевы
Самые властные и сексуальные женщины Австралии и Новой Зеландии
«Тут ехать пьяной в такси неприлично»
В этой стране мужчины слишком слабы, а женщины независимы. Одиночество ведет их в бары
«Бредовые» запросы Меган Маркл довели до увольнения ее придворных
Бренд дешевой одежды захотел нажиться на культовом сериале 90-х
Выбрана самая стильная женщина года
Назван автомобиль года
Все материалы
Путешествия
Тайна красной планеты
В глубине пустыни построили марсианскую базу. На ней может побывать каждый
Хозяйки пустыни
Кочевники хотят видеть своих жен дома. Но те уходят в горы ради денег
Храм мракобесия и разума
Нотр-Дам де Пари восхваляли, ненавидели и пытались уничтожить. Он стал символом Франции
Назван надежный способ избежать конфликтов на борту самолета
Названо самое доступное место для отдыха на майские праздники
В московском аэропорту загорелся самолет
Нотр-Дам де Пари в огне
Страшный пожар в соборе Парижской Богоматери: что потеряли Франция и весь мир
Все материалы
Из жизни
Кристал Хааг (Сандерс)Конец плохой сказки
Насилие заставило американскую девочку сбежать из дома. Она боялась вернуться 20 лет
«Я хочу деньги»
Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
Сказка наяву
Кто такая новая «Мисс Россия» и чем она живет
В дешевом кольце нашли секрет на 20 тысяч фунтов стерлингов
Старейший в мире вомбат умер в 32 года
Британец совершил убийство из-за чая с молоком
В Англии нашли поедающую уток рыбу
Все материалы
Собирайся, мы переезжаем!
Как крупные производители суперкаров осваивали среднемоторную схему
Новый Mercedes GLS во всех подробностях
Все, что нужно знать о флагманском внедорожнике нового поколения
Китайские кроссы
10 самых ярких и интересных кроссоверов, показанных на автосалоне в Шанхае
All Wheel Control? Super!
Итоги длительного теста Mitsubishi Eclipse Cross
Alibaba научит автомобили заказывать еду
Новый Subaru Outback получил турбомотор и большой планшет
Kia придумала «автомобиль всего»
Все материалы
Дом
Давай, авария
Почему в Москве все еще продают дешевые квартиры и в чем подвох
Партнерский материал
Точка силы
В этом месте Москвы всегда жили самые могущественные люди. Что там происходит сейчас
Диванные эксперты
Газон в доме, золотая паутина и диско 1980-х: как выглядят самые модные интерьеры мира
В Госдуме предложили субсидировать ипотеку на вторичное жилье
Рост цен на жилье в Москве замедлился
Россиянам пообещали новую схему покупки квартир
Названы условия снижения платы за ЖКХ до минимума
Все материалы