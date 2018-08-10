В МГУ нашли средство от старения и болезни почек

Ученые МГУ изучили влияние старения на такие ключевые клеточные процессы, как аутофагия, функционирование митохондрий и окислительный стресс. Ученые также предложили перспективные методы лечения возрастной почечной недостаточности. Результаты опубликованы в журнале CellCycle. Об этом сообщается в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Аутофагией называют процесс, при котором клетки разрушают и перерабатывают свои поврежденные компоненты. С помощью этого адаптивного механизма поддерживается клеточный гомеостаз. Аутофагия активируется при определенных видах острой почечной недостаточности, а также при сепсисе и ишемии почки. При старении эффективность аутофагии падает, происходит накопление окисленных белков и поврежденных органелл, в том числе митохондрий, которые в норме принимают участие в процессах дыхания и продуцируют энергию.

Фото: Егор Плотников

Исследователи рассмотрели почечные патологии, сопровождающие старение организма. Они показали, что старение ассоциируется с накоплением поврежденных биологических структур в почке (белков, липидов, нуклеиновых кислот, органелл).

Известно, что ограничение питания (разгрузочно-диетическая терапия) активирует процессы аутофагии и уменьшает возрастные патологические изменения в почке. Экспериментально доказано, что даже кратковременное снижение потребления пищи (на 30-40 процентов в течение нескольких недель) может повышать устойчивость почки к развитию острой почечной недостаточности. Кроме системного физиологического подхода к лечению иногда применяют фармакологические препараты, имитирующие ограничение калорийности (например, рапамицин), однако его эффективность для лечения старой почки пока не доказана.

Другим подходом к защите почки является митохондриально-адресованная терапия. При острой почечной недостаточности даже в клетках молодых организмов митохондрии сильно повреждаются, а старение само по себе приводит к нарушению митохондриальных функций. Среди соединений, доказавших свою эффективность на экспериментальных моделях, в первую очередь выделяются митохондриально-направленные антиоксиданты, такие как митоTEMPO, пептиды SS-31 (Bendavia) и разработанные в МГУ соединения группы SkQ.

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