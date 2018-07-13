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В МГУ разработали эффективную защиту средств информации

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Ученый МГУ разработал алгоритм, который позволит повысить скорость вычисления криптографических преобразований на основе эллиптических кривых, при этом потребляя мало вычислительных ресурсов. Такой алгоритм может быть использован в проектах по обеспечению безопасности Интернета вещей и блокчейн-платформ. Результаты исследований были опубликованы в журнале Applied Mathematics and Computation. Пресс-релиз имеется в распоряжении «Ленты.ру».

В последнее время при защите информации все чаще стали использоваться криптографические преобразования на основе эллиптических кривых. Такие преобразования могут обеспечить тот же уровень безопасности, что и другие виды криптографических алгоритмов, но при более коротких ключах, что снижает потребление вычислительных ресурсов и памяти.

Основной математической операцией преобразований на основе эллиптических кривых является скалярное умножение. При такой операции происходит умножение точки эллиптической кривой на параметр (скаляр). Существенным недостатком скалярного умножения считается его высокая вычислительная сложность. Этот недостаток можно уменьшить за счет применения новых эффективных алгоритмов, у которых ниже вычислительная сложность.

«В результате исследования был найден алгоритм, который позволяет с наименьшими вычислительными затратами выполнять скалярное умножение точки», — рассказал автор статьи Денис Хлебородов.

Новый алгоритм относится к классу алгоритмов с предвычислениями. Предвычисления — это вычисления, которые выполняются однократно до основной части работы, и их результаты используются для новых вычислений. Таким образом сокращается сложность последовательных скалярных умножений.

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LEIPZIG, GERMANY - JUNE 11: Gothic rock music enthusiasts make a break during the annual Wave Gotik music festival on June 11, 2011 in Leipzig, Germany. The festival began in the 1990s and has since grown into one of the biggest gatherings of Goth scene followers in Europe with around 20,000 participants. Many of those attending wear elaborate outfits and make-up for which they require hours of painstaking preparation and that also show a departure from the traditional black of the Goth scene. Punk remains a strong influence in todays Goth style as witnessed in Leipzig, but newer trends, with names like Cybergoth and Steampunk, have emerged that blend bold colors, Victorian fashion elegance and 19th and 20th century factory accessories into a look reminiscent of a mutated Venetian carnival. The five-day festival includes performances by around 200 bands. (Photo by Carsten Koall/Getty Images)Дети смерти
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