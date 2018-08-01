В МГУ нашли способ борьбы с особо опасным раком

Ученые МГУ детально изучили связь между активностью белка p53 и программируемой клеточной гибелью. Это позволило специалистам выяснить, какие соединения способны подавлять метастазирование — процесс, при котором раковые клетки проникают в другие ткани и органы, делая заболевание неизлечимым. Результаты работы опубликованы в журнале Cancers. Пресс-релиз исследование имеется в распоряжении редакции «Ленты.ру».

Одним из направлений лечения рака является таргетная терапия — блокирование действия конкретных молекул, способствующих росту опухоли, или активация механизмов, необходимых для контроля деления клеток. Белок р53 является онкосупрессором, или антионкоген, мутации в котором обуславливают развитие 50 процентов всех опухолей. Активность нормального белка р53 можно повысить с помощью препаратов. Ожидается, что этот способ будет более эффективным и менее вредным для здоровых клеток.

Ученые выяснили, что p53 участвует в регуляции метастазов. Белок влияет на активность генов, определяющих различные виды программируемой клеточной гибели, такие как апоптоз (распад клетки на отдельные тельца, которые перевариваются макрофагами либо другими клетками), ферроптоз (гибель клетки вследствие железо-зависимого окисления липидов), некроптоз (уничтожение клетки особым внутриклеточным комплексом — некросомой) и аутофагию. последняя заключается в разрушении поврежденных компонентов клетки лизосомами.

Известно, что аутофагия может подавлять рост раковой клетки или, наоборот, способствовать выживанию и разрастанию злокачественных клеток. Однако до сих пор взаимосвязь между р53 и аутофагией в регуляции метастазирования не была изучена.

Исследователи обнаружили, что р53 может по-разному влиять на аутофагию и регуляцию метастазирования в зависимости от типа опухоли и других условий. Например, от белка зависит активация и подавление эпителиально-мезенхимального перехода (когда клетки эпителия приобретают свойства мезенхимы — зародышевой соединительной ткани) — процесса, происходящего при таких патологических процессах, как рост опухоли. Белок р53 также регулирует взаимодействие раковых клеток с внеклеточным матриксом и их распространение в другие ткани.

Ученые также выявили несколько новых соединений, способных подавлять метастазирование через активацию аутофагии, связанной с р53.

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