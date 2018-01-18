Определены предотвращающие рак продукты

Специалисты назвали продукты, постоянное употребление которых значительно снижает риск заболевания раком. К ним относятся лук, томаты, ягоды, грибы и петрушка. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Известно, что пища, характерная для западного образа жизни, с высоким содержанием жиров животного происхождения способствует раку кишечника, молочной железы, предстательной железы и легких. Одним из факторов риска является лишний вес. Так, ожирение является причиной 14 процентов смертей от онкологических заболеваний у мужчин и 20 процентов — у женщин.

Показано, что изменение рациона питания с переходом на овощи и фрукты уменьшают вероятность возникновения злокачественных опухолей на 80 процентов. Профилактике способствует также средиземноморская диета, для которой характерно сбалансированное содержание омега-6 и омега-3 жирных кислот, большое количество клетчатки и антиоксидантов.

По словам диетолога Торал Шах (Toral Shah), аллицин, содержащийся в луке и чесноке, в организме человека связывается с токсичными онкогенными веществами и способствует их выведению. В томатах есть каротиноидный пигмент ликопин, который, как показано результатами исследований, предотвращает рак предстательной железы, обезвреживая свободные радикалы. В ягодах (малина, голубика, клюква) содержатся соединения, блокирующие активность белков, вызывающих неконтролируемое деление клеток. Грибы стимулируют активность иммунной системы, а петрушка блокирует формирование кровеносных сосудов в опухолевых тканях.

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