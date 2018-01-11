Доказана польза овощей в борьбе с раком

Ученые Института Бабрахама в Великобритании обнаружили в мозге и кишечнике человека большое содержание вещества, выделяемого ферментирующими бактериями пищеварительного тракта. Оно регулирует активность ДНК и препятствует развития колоректального рака. Об этом сообщает издание Science Alert со ссылкой на статью в журнале Nature Communications.

Соединение относится к классу короткоцепочечных жирных кислот (англ. short-chain fatty acids — SCFA), которые производятся в толстом кишечнике при ферментации пищевых волокон микробами. К этим же веществам относится масляная кислота, которая оказывает противораковое и противовоспалительное действие.

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Модификация активности генов без внесения мутаций называется эпигенетическим регулированием. Оно может реализовываться несколькими путями, в том числе через гистоны — белки, участвующие в упаковке нитей ДНК. Гистоны способны накручивать на себя нуклеотидные цепочки, препятствуя процессам транскрипции (реализации генетической информации) и репликации (удвоения ДНК). При ацетилировании гистонов (присоединения к ним ацетильной группы) последние оказываются менее прочно связанными с генами. В результате транскрипционные факторы беспрепятственно «садятся» на ДНК и активируют ее.

Ученые показали, что SCFA, синтезируемые бактериями, которые обитают в здоровой человеческой толстой кишке, способствуют ацетилированию ДНК. Жирные кислоты блокируют работу фермента, называемого гистондезацетилазой 2, который убирает ацетильные группы с ДНК. Исследователи вносили в организм мышей антибиотики, которые уничтожили большую часть микрофлоры кишечника. Выяснилось, что при этом падала как концентрация SCFA, так и уровень ацетилирования гистонов.

От колоректального рака ежегодно гибнут около 770 тысяч человек. Основным способом профилактики этого заболевания является употребление фруктов, овощей и круп, содержащих клетчатку.

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