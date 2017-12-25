Названа неожиданная польза ожирения

Ученые Бристольского университета выяснили, что люди с избыточным весом в большей степени склонны считать себя счастливыми, несмотря на высокую вероятность таких заболеваний, как рак, диабет и нарушение работы сердечно-сосудистой системы. Об этом пишет The Independent.

Специалисты использовали данные британского репозитория Biobank, в котором хранятся сведения о генотипе и фенотипе полумиллиона мужчин и женщин в возрасте 40-70 лет, которые приняли участие в крупномасштабном исследовании, начавшемся в 2007 году. Ученые определили связь между индексом массы тела (ИМТ), показывающем отношение веса человека и квадрата его роста, и состоянием физического и психического здоровья.

Результаты исследования подтвердили, что люди с более высоким ИМТ чаще страдают повышенным давлением, диабетом, а половое созревание наступает у них в более раннем возрасте. Однако участники с лишним весом также сообщили, что в меньшей степени склонны к стрессам и в целом довольны своей жизнью. По мнению специалистов, эти люди получают достаточно питательных веществ и витаминов, чтобы быть устойчивее к жизненным проблемам, чем те, у кого недостаточный вес.

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