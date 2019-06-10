Названы новые опасные для жизни продукты

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Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) выявило многочисленные продукты питания, которые содержали канцерогенные вещества. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователи нашли следовые количества пер- и полифторалкильных веществ (PFAS) в ананасах и батате. Более высокая концентрация соединений, повышающих риск развития злокачественных опухолей, была выявлена в мясе, молочных продуктах, шоколадных тортах и шоколадном молоке.

Уровни PFAS, превышающие установленные Агентством по охране окружающей среды (EPA) нормы, были найдены в фарше из индейки, стейках, хот-догах, бараньих отбивных, куриных бедрах, тиляпии, треске, осетре, лососе, креветках и соме. Уровни PFAS, вызывающие опасения, также обнаружились в питьевых и грунтовых водах.

Хотя специалисты считают, что PFAS в таких количествах с небольшой вероятностью станут проблемой для человека, в некоторых продуктах, например в коровьем молоке, содержание пер- и полифторалкильных веществ в несколько десятков раз превышало уровень, безопасный для здоровья людей. Кроме того, существует около пяти тысяч разновидностей PFAS, но EPA разработало рекомендации только для двух типов: перфтороктановой кислоты (PFOA) и перфтороктансульфоновой кислоты (PFOS). По мнению ученых, необходимо отказаться от предположения, что все эти химические вещества являются безопасными.

Исследователи предположили, что источником PFAS в продуктах питания являются пищевые упаковки. В декабре 2018 года сообщалось о доказательствах наличия PFAS в бумажных коробках и упаковках для сэндвичей. В том же году в штате Вашингтон запретили использовать PFAS в упаковках для микроволнового разогрева попкорна, одноразовой посуде, салфетках и картонных коробках для фаст-фуда. Еще один возможный источник — загрязненная вода.

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