Названа смертельная опасность яиц

Американские ученые пришли к выводу, что частое употребление яиц увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали данные об образе жизни и питании 30 тысяч человек в течение 31 года. Оказалось, что холестерин в яйцах при употреблении последних в больших количествах связан с вредными последствиями для здоровья. Это тревожный результат, поскольку только США в 2012 году человек съедал в среднем 254 яйца, а в 2017-м — 279. При этом диетические рекомендации врачей не устанавливают норму потребления яиц.

Отмечается, что каждые дополнительные 300 миллиграммов холестерина, потребляемые сверх базового уровня, были связаны с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний на 17 процентов и повышением риска преждевременной смерти на 18 процентов. По словам ученых, можно есть несколько яиц в неделю, поскольку в этом продукте также содержатся полезные вещества, но стоит отказаться от ежедневных омлетов.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, одно большое яйцо содержит почти 200 миллиграммов холестерина. До 2015 года врачи советовали ограничить ежедневное поступление холестерина в организм до 300 миллиграммов. Кроме яиц, большое количество этого вещества находится в мясе, сыре и жирных молочных продуктах.

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