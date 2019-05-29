Найден новый опасный для сердца продукт

Ученые Тихоокеанского университета в Калифорнии (США) выяснили, что употребление литра энергетических напитков за короткий промежуток времени способствует нарушению сердечного ритма. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании приняли участие 34 добровольца в возрасте от 18 до 40 лет, которым случайным образом предложили выпить около литра либо энергетического напитка с кофеином, либо его заменителя-плацебо в качестве контроля. Содержание кофеина достигало 304-320 миллиграммов. Испытуемые пили в течение часа, но не быстрее одной полулитровой бутылки за полчаса.

У участников снимали ЭКГ и измеряли артериальное давление до начала эксперимента, а также каждые 30 минут после употребления напитка в течение четырех часов. Предполагается, что кофеин в дозе 400 миллиграммов не должен вызывать каких-либо изменения в электрокардиограмме. Однако у тех, кто пил энергетические напитки, интервал QT, являющийся показателем деятельности сердца, был на 6-7,7 миллисекунд дольше, чем у остальных добровольцев. Также было обнаружено увеличение систолического и диастолического давления на четыре-пять миллиметров ртутного столба.

QT показывает время, которое необходимо желудочкам, чтобы подготовиться к повторному сокращению. Слишком короткий или слишком длинный интервал может привести к неправильной работе сердца и опасной для жизни аритмии.

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