Обнаружены следы древней опасной инфекции

Ученые Кембриджского университета нашли следы древней кишечной паразитарной инфекции в поселении Чатал-Хююк в Анатолии, которое существовало до 5600 года до нашей эры. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты изучили под микроскопом образцы копролитов (окаменевших фекалий), найденных в почве при раскопках и датированных 7100-6150 годами до нашей эры. Они также провели химический анализ на содержание желчной кислоты и органически соединений (например, стеринов), который показал, что копролиты имели человеческое происхождение.

Результаты исследования продемонстрировали, что в двух копролитах присутствуют яйца власоглавов — круглых червей, которые поражают кишечник, где питается кровью. Он глубоко внедряется в стенку кишечника, способствует воспалению и интоксикации продуктами жизнедеятельности. Паразиты могут передаваться через загрязненную фекалиями воду и пищу, вызывают анемию, диарею, задержку роста и умственного развития у детей.

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