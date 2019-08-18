Назван лучший продукт для людей с повышенным давлением

Британские диетологи назвали сыр моцарелла лучшим продукт для людей с высоким кровяным давлением. Об этом сообщает Express.

Эксперты отмечают, что молочные продукты богаты кальцием, однако многие из них отличаются повышенным содержанием жиров, а некоторые сыры содержат слишком много соли. По словам диетологов, сыр моцарелла считается одним из лучших вариантов, поскольку в этом продукте соли и жира мало.

Уточняется, что гипертоникам следует включить в рацион и другие сорта белого сыра такие, как фета и козий сыр. Кроме того, снижает артериальное давление нежирный творог.

Ранее диетологи назвали сыр с плесенью самым опасным. Отмечалось, что в таких сырах, как рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер и бри, содержатся токсичные вещества,которые могут спровоцировать развитие инфекционного заболевания — листериоза. Сыр с плесенью не следует употреблять детям, беременным и кормящим женщинам, а также больным с заболеванием желудочно-кишечного тракта, заявили эксперты.

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