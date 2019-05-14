Назван лучший плавленый сыр

Роскачество провело исследование 20 торговых марок плавленых сыров жирностью от 45 до 60 процентов. В результате высший балл по результатам проверки получил только сыр марки «Б.Ю. Александров». В пятерку лидеров также вошли сыры «Веселый молочник», Hochland, «Авида» и «Сыробогатов». Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Замыкают десятку лучших сыров Viola, «Переяславль», «Ласковое лето», President и «Карат». В то же время ни один из изученных сыров не удостоился российского Знака качества.

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При проведении исследования специалисты нашли ряд нарушений. В частности, результаты работы показали, что продукты некоторых производителей не соответствуют жирности, указанной на упаковке. В норме жирность оказалась только в четырех образцах: «Веселый молочник», «Чуйский», «Переяславль» и «Невский». В сыре марок «Витако», «Невский» и «Алдес» нашли растительные жиры, которые нельзя использовать при производстве молочных продуктов. Рейтинг этих сыров был обнулен. В продукте фирмы «Полевское» нашли бактерии группы кишечных палочек — рейтинг этого сыра также обнулили.

Исследователи проверяли сыры по 70 показателям качества и безопасности. По результатам проведенной работы во всех изученных сырах не нашли нарушений по показателям содержания пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов, токсинов, нитратов и нитритов.

Ранее «Росконтроль» назвал лучшие марки молока. В частности, эксперты отметили высокое качество молока «Агуша», а также молока марки «Село Зеленое». Молоко «36 копеек» и «Честное молоко» по результатам исследования было занесено в черный список — эксперты установили, что при их производстве использовались растительные заменители молочного жира.

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