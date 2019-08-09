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Названы самые вредные сыры

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Сыр с плесенью — самый опасный, заявила врач-диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова. Об этом сообщают «Аргументы и факты».

Панова пояснила, что в таких сырах, как рокфор, дорблю, горгонзола, камамбер и бри, содержатся токсичные вещества, а также он может спровоцировать развитие инфекционного заболевания листериоза. «Достаточно даже одного кусочка, чтобы нанести вред», — отметила эксперт.

Диетолог добавила, что сыр с плесенью, не следует употреблять в первую очередь детям, беременным и кормящим женщинам, а также больным с заболеванием желудочно-кишечного тракта.

В мае Роскачество провело исследование 20 торговых марок плавленых сыров жирностью от 45 до 60 процентов. В результате высший балл по результатам проверки получил только сыр марки «Б.Ю. Александров». В пятерку лидеров также вошли сыры «Веселый молочник», Hochland, «Авида» и «Сыробогатов». Исследователи проверяли сыры по 70 показателям качества и безопасности. По результатам проведенной работы во всех изученных сырах не нашли нарушений по показателям содержания пестицидов, антибиотиков, тяжелых металлов, токсинов, нитратов и нитритов.

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