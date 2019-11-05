Россиянам назвали самые опасные сладости

Россиянам не рекомендовали употреблять в пищу сладости, в составе которых сочетаются сахар и трансжиры. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

Так, по словам Соломатиной, недорогие мучные продукты содержат в себе маргарин или так называемый «кондитерский жир» — эти компоненты как раз относятся к трансжирам. Так, пирожные, торты и выпечка с подобным составом покупать не рекомендуется.

Кроме того, она отметила, что одними из самых вредных сладостей являются пончики, которые жарят их в кипящем масле, в именно — в трансжире. В начинку пончиков также часто добавляют химикаты с усилителем или имитацией вкуса. Соломатина подчеркнула, что особенно не рекомендуется покупать сладости с ярко-ядовитой, «синтетической», «кислотной» окраской и усиленным, резким «ароматом».

«Подобное пирожное — просто "бомба" для желудка», — заключила диетолог, предупредив также об опасности слишком ярких мармеладных конфет и газировки.

Формирование у россиян системы мотивации к здоровому образу жизни и правильному питанию является одной из целей нацпроекта «Демография». Остальные цели нацпроекта заключаются в снижении уровня смертности населения, обеспечении дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также в увеличении уровня доступности дошкольного образования.

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