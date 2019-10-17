Названы самые полезные орехи

Самыми полезными для здоровья орехами являются кешью, лесной орех, грецкие орехи, арахис, а также кедровые орешки и миндаль. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Орехи содержат большое количество калия, магния, кальция, фосфора, железа, селена, марганца, молибдена, никеля, кобальта, витаминов В1, В2, РР, Е, жирных кислот, в том числе Омега-3. При этом эксперты напоминают о высокой калорийности продукта.

Эксперты порекомендовали есть орехи один-два раза в неделю и совмещать их с молочными или кисломолочными продуктами, мясными блюдами, молочными кашами или десертами.

По данным ведомства, регулярное употребление орехов снизит вероятность развития рака или смерти от сердечно-сосудистых заболеваний.

В сентябре ученые Гарвардского университета в США заявили, что ежедневное употребление орехов связано с меньшим риском ожирения и сопутствующих заболеваний. По данным исследования, дополнительная половина порции (одна порция — 28 граммов) уменьшает риск роста массы тела на два килограмма в течение четырех лет. Предполагается, что орехи способствуют большой трате энергии на жевание, а высокое содержание клетчатки вызывает более продолжительное ощущение сытости.

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