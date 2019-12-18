Проект о поддержке многодетных семей в России заручился поддержкой

Законопроект о статусе многодетных семей и мерах их поддержки поддержали все заинтересованные министерства и ведомства. Об этом заявила вице-спикер Совфеда Галина Карелова во время парламентских слушаний «О ходе реализации национального проекта "Демография"», передает ТАСС в среду, 18 декабря.

По ее словам, несмотря на то, что внедрение мер поддержки многодетных семей «очень трудно идет», законопроект получил поддержку. «На днях должно состоятся согласительное совещание у [вице-премьера] Голиковой Татьяны Алексеевны, мы очень надеемся, что продвинемся по этому пути», — отметила Карелова.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Одна из целей нацпроекта заключается в увеличении выплат на первого ребенка и ежемесячных пособий для многодетных семей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» для бездетных семей будет проведено около 450 тысяч бесплатных процедур искусственного оплодотворения. Кроме того, планируется снизить уровень смертности населения, обеспечить дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также сделать дошкольное образование доступнее. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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