Россиянкам разрешат быстрее тратить маткапитал

Срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала могут сократить с одного месяца до 12 дней, а срок перечисления средств на счет — с десяти дней до трех. Соответствующий проект разработал Минтруд. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов в понедельник, 16 декабря.

Также авторы законопроекта предлагают «сократить сроки рассмотрения органами <...> соответствующих запросов территориальных органов Пенсионного фонда Российской Федерации с четырнадцати до пяти календарных дней».

Ранее депутаты Госдумы от партии «Единая Россия» Оксана Пушкина, Алена Аршинова и Андрей Голушко предложили разрешить тратить материнский капитал на оплату частных детских садов.

До 2024 года в России планируется реализовать национальный проект «Демография». Одна из целей нацпроекта заключается в увеличении выплат на первого ребенка и ежемесячных пособий для многодетных семей. В рамках федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» для бездетных семей будет проведено около 450 тысяч бесплатных процедур искусственного оплодотворения. Кроме того, планируется снизить уровень смертности населения, обеспечить дополнительным образованием граждан предпенсионного возраста, а также сделать дошкольное образование доступнее. Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 триллиона рублей.

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