Квартиру российской многодетной семьи взломали и попытались туда заселиться

В квартиру многодетной семьи из Тюмени, которую выселяют из-за долгов по ипотеке, попыталась заселиться женщина с двумя детьми. Она взломала с помощью слесаря дверь и заявила, что является новым собственником. Об этом сообщает городской портал «72.ру».

Семья Олеси Курлович с пятью детьми лишилась права собственности на квартиру из-за долга по ипотеке. Женщина с мужем потеряли работу и не смогли платить по жилищному кредиту. Тогда банк продал их квартиру. Курлович уверяет, что не знала о прошедшем судебном заседании. Теперь семье негде жить, суд по ее выселению назначен на 13 января 2020 года.

Новая собственница квартиры, которая хотела заселиться, выкупила квартиру и успела оформить там прописку. Узнав о том, что жилплощадь еще не освобождена, новая хозяйка решила прибегнуть к радикальным методам. Она вызвала слесаря с инструментами, чтобы взломать дверь. В свою очередь, Курлович вызвала полицию.

По словам Олеси, полиция ничем семье не помогла, а только перенаправила к участковому. «Новая хозяйка сказала, что просто хочет заселиться, у нее взрослый сын и несовершеннолетняя дочь. Но у нас ведь суд по выселению будет только 13 января», — рассказала Курлович. По словам очевидцев, новые собственники оскорбляли и угрожали многодетной матери при попытке взлома квартиры.

Ранее стало известно о похожем случае, когда мать-одиночку с тремя детьми из города Березники (Пермский край) выставили на улицу из-за долга по ипотеке.

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