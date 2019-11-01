В России многодетную семью выставили на улицу из-за долга по ипотеке

Многодетная семья из города Березники (Пермский край) оказалась на улице из-за долга по ипотеке, сообщает РИА Новости.
Мать-одиночка не смогла погасить задолженность по ипотечному кредиту. Ситуация осложняется еще тем, что отец трех ее детей не выплачивает алименты. Семья обратилась за помощью к краевому уполномоченному по правам ребенка, где ей предложили оформить документы для проживания в маневренном фонде (жилье для попавших в трудную жизненную ситуацию).
В пресс-службе детского омбудсмена сказали, что женщина также попросила оказать ей содействие в участии в программе «Молодая семья». Ранее она обращалась в органы соцзащиты с просьбой оформить временную регистрацию, но жилье ей не выделили.
В аппарате омбудсмена заявили, что Федеральная служба судебных приставов уже возобновила исполнительное производство по решению о продаже квартиры, где проживает семья.
Ранее аналитики подсчитали, что в среднем из всех жителей российских городов быстрее получится погасить ипотечную задолженность у жителей Нижневартовска, Тюмени и Магнитогорска — на это уйдет меньше года.