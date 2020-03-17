В Москве подорожали дешевые квартиры

Новостройки комфорткласса, реализуемые в старых границах Москвы (без учета присоединенных территорий), за февраль 2020-го подорожали на 2,5 процента. Это следует из материалов агентства «Бон Тон», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Средняя стоимость квадратного метра в них к марту достигла 182,8 тысячи рублей, подсчитали аналитики. Самый дорогой округ на рынке жилья комфорткласса — Северный, а самый дешевый — Зеленоградский. В первом «квадрат» строящихся квартир стоит 195,4 тысячи рублей, во втором — 140,4 тысячи рублей.

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Если рассматривать ситуацию со средней стоимостью лота, то самым доступным также остается Зеленоградский округ, где средняя цена новой квартиры равна 7,5 миллиона рублей. Однако тройку лидеров по самому высокому бюджету покупки возглавляет Северо-Западный округ — там квартира в новостройке обходится в 14,2 миллиона рублей. На втором месте Северо-Восточный округ с 11,4 миллиона рублей, на третьем — Южный с 11,3 миллиона рублей, отмечается в предоставленных материалах.

В феврале были названы районы Москвы с самыми большими скидками на квартиры — это Арбат, Тверской и Сокольники. В свою очередь минимальные скидки предоставляются покупателям недвижимости в районах Матушкино, Силино и районе Новокосино.

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