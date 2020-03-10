Назван район Москвы с самыми дешевыми квартирами в новостройках — им оказался Юго-Западный административный округ (ЮЗАО). В феврале 2020 года средняя цена за жилье там составила 164 тысячи рублей за квадратный метр. Однако для этого района характерен наименьший объем предложения в городе — всего 3,2 процента. Об этом сообщает консалтинговая компания «Метриум» в своем пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Большая часть квартир в новостройках сосредоточена в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО), что составляет 22 процента рынка. Эта часть столицы застраивается быстрее других: за месяц количество предложений увеличилось на 1,6 процентных пункта. Далее следует Северо-Восточный административный округ (СВАО) с 19,4 процента от всего количества предложений в исследуемом секторе. Почти в равных долях представлены лоты в Западном административном округе (ЗАО), Северном административном округе (САО) и Южном административном округе (ЮАО). На каждый из них приходится порядка 14 процентов предложений.

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По данным за февраль наибольшую часть рынка занимают двухкомнатные квартиры (40,4 процента). На однокомнатные лоты приходится 29,6 процента предложений, а на трехкомнатные — 19,6 процента. При этом уточняется, что почти половина покупателей (47,9 процента) интересуются квартирами с отделкой.

По подсчетам аналитиков «Метриум», средняя стоимость квадратного метра в новостройках за месяц выросла на 1,7 процента, составив 181 555 рублей. В годовой динамике средняя стоимость квартиры выросла более чем на 800 тысяч рублей (на 8,6 процента). Столь высокий рост цен наблюдается уже седьмой месяц подряд на фоне снижения покупательской активности.

Транспортная доступность всегда являлась ключевым параметром при выборе жилья покупателями недвижимости. Среди столичных новостроек, возводимых у станций метрополитена в пределах старых границ города, минимальная стоимость квадратного метра жилья в 2020 году была зафиксирована в проекте L'Club у метро «Люблино». Стоимость квартир там варьируется от 7,2 миллиона до 11,2 миллиона рублей. Второе место в рейтинге самых демократичных новостроек у метро занимает «Город на реке Тушино-2018», где стоимость объектов начинается от 12,2 миллиона рублей. Демократичные цены за квартиры с транспортной доступностью также нашли в комплексе «Талисман на Дмитровском» (станция «Верхние Лихоборы»).

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