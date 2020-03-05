Подсчитан объем ненужного жилья в Москве — в настоящее время в новостройках столицы насчитывается около 17 процентов малоликвидных квартир. Наибольшее их количество сосредоточено в «старой» Москве. Об этом стало известно из пресс-релиза агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившего в редакцию «Ленты.ру».

К районам «старой» Москвы традиционно относят участки в пределах Московской кольцевой автодороги — эксперты обнаружили здесь 45 процентов от общего объема низколиквидных лотов. В Новой Москве, куда входят Троицкий и Новомосковский административные округа, ситуация оказалась не намного лучше. Примерно 30 процентов квартир в этой части города не смогут продать в ближайшее время. В Подмосковье эксперты нашли около 25 процентов никому не нужных квартир.

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Малоликвидными лотами обычно считают квартиры на первых двух этажах, жилье с видом на промзоны, железнодорожные пути, линии электропередач, свалки и так далее. В зависимости от класса недвижимости на темпы ее продаж большое влияние оказывает фактор количества комнат. В массовом сегменте «однушки» и «двушки» раскупают еще на стадии строительства, а многокомнатные квартиры обычно находят владельца на этапе ввода дома в эксплуатацию или во время заселения. В проектах бизнес-класса такого перекоса нет. Более того, просторное жилье пользуется там повышенным спросом и нередко продается первым.

Для стимулирования продаж квартир с низким спросом застройщики зачастую пускают в ход популярные маркетинговые ходы: скидки или дополнительные привилегии, например, отделка в подарок, машино-место за полцены, абонемент в фитнес-клуб и т.д. Однако специалисты агентства предупреждают, что факторы низкой ликвидности не всегда становятся решающим параметром при покупке квартиры. По их мнению, таковым всегда будет оставаться цена.

В 2019 году в Новой Москве было зафиксировано резкое снижение спроса на квартиры — здесь заключили 24,1 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) — на 16 процентов меньше, чем в 2018-м. К основным причинам падения интереса к новостройкам ТиНАО эксперты отнесли снижение доходов населения, реформу долевого строительства (обязательный переход на эскроу-счета), рост цен на жилье и повышение ставок по ипотеке в конце 2018-го-начале 2019 года.

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