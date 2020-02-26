Найден самый дешевый пентхаус Москвы — это «вторичка» площадью 56,7 квадратного метра за 13 миллионов рублей в комплексе The Loft Club. Об этом говорится в материале портала ЦИАН, поступившего в распоряжение «Ленты.ру».

Такое двухуровневое жилье с потолками более трех метров имеет выход на эксплуатируемую кровлю. На территории охраняемого комплекса есть своя парковка, множество заведений, кафе и магазинов.

Второе место занял компактный пентхаус в 45 «квадратов» в 1-м Волконском переулке. За объект просят 16,5 миллиона рублей. Особенностью данного лота является огромное полукруглое окно с видами на исторический центр столицы. Находится пентхаус в кооперативном доме сотрудников Большого театра, построенного по индивидуальному проекту.

На третьей строчке оказалась квартира в 76 «квадратов» в ЖК «Бульвар Матроса Железняка 11». Стоит недвижимость 16,92 миллиона рублей. Это проект реконструкции типовой пятиэтажки, где ведется надстройка шести дополнительных этажей. На последнем расположатся пентхаусы с просторными открытыми террасами и видами на Тимирязевский лесопарк.

В среднем пентхаус в московской новостройке обойдется примерно в 300 миллионов рублей — в пять раз дороже стандартных квартир элит- или премиум-класса. Большинство лотов расположено в Центральном административном округе, в частности, в Пресненском районе и Хамовниках.

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