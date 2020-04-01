Москве предрекли обвал цен на квартиры

Если текущая ситуация с распространением коронавируса и падающими ценами на нефть продлится в России больше двух месяцев, то к концу 2020 года квартиры в Москве начнут дешеветь, говорится в материалах агентства «Азбука Жилья», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Стоимость квадратного метра обвалится на 5-10 процентов, предрекают аналитики. В настоящее время отрицательной динамики нет, но цены уже перестали расти, в среднем квадратный метр новых квартир в городе стоит 219 тысяч рублей.

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Как отмечают эксперты, цены в московских новостройках стабильно росли с сентября 2019-го. «Однако в дальнейшем март 2020-го принес одновременно три проблемы: снижение стоимости нефти, ослабление рубля и ухудшение ситуации, связанное с коронавирусом по всему миру, — указывают они. — Данные факторы оказывают негативное влияние на экономическую ситуацию в стране, а вместе с тем и на рынок жилой недвижимости. В совокупности все это приведет к снижению покупательской способности населения».

По мнению аналитиков, падение стоимости жилья в Москве будет выражаться не только в виде снижения цен на продаваемый пул квартир, но и в виде различных акций и скидок. «Застройщикам важно сохранить стабильный покупательский поток на свои проекты», — подчеркивают в «Азбуке Жилья».

Ранее в марте стало известно, что столичные строительные компании начали предлагать покупателям квартир дистанционное оформление сделок — оно не требует личного присутствия клиентов в офисах продаж. Мера обусловлена необходимостью минимизировать все физические контакты из-за быстрого распространения коронавируса.

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