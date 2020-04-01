Назван самый популярный тип московских квартир

В общем объеме спроса на строящееся жилье в Москве превалируют однокомнатные квартиры (включая студии) — 40 процентов покупателей выбирают именно этот тип недвижимости, говорится в материалах аналитического центра Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Вторыми по уровню популярности названы «двушки» — их предпочитают около 39 процентов новоселов, подсчитали аналитики. В целом каждая четвертая приобретаемая в столичной новостройке квартира имеет площадь меньше 40 квадратных метров. Самым популярным округом у покупателей остается Западный (там проходят почти 22 процента сделок), на втором месте — Северный округ (около 15 процентов сделок), третье занимает Юго-Восточный округ (14 процентов).

На сделки с ипотекой приходится чуть больше половины (54 процента) продаж новых квартир в Москве. «В структуре спроса комфорткласс по-прежнему лидирует, тем не менее его доля в общей структуре сделок немного сократилась — с 68 до 66 процентов. Спрос на новостройки бизнес-класса с начала года несущественно вырос (с 29 до 31 процента), а в премиум-классе и элитном сегменте существенных изменений не произошло», — отмечается в материалах.

Ранее в марте были названы новостройки Москвы с самыми дешевыми квартирами. Большинство из них возводятся в спальных районах Люблино, Марьино, Лосиноостровский, Ярославский и Богородское.

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