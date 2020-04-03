Россиянам задумали разрешить дистанционную продажу квартир

Крупные компании-участники российского рынка недвижимости совместно с Российской гильдией риелторов предлагают снять существующие ограничения на заключение сделок с жильем онлайн. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо, направленное в управление президента по работе с обращениями граждан и организаций, Минстрой и Госдуму.

В документе отмечается, что в условиях самоизоляции спрос на дистанционную покупку жилья заметно увеличился. Однако есть ограничения, не позволяющие регистрировать онлайн существенную долю сделок по продаже недвижимости. Участники рынка задумали снять эти барьеры. Речь идет, в частности, о необходимости подавать в Росреестр заявление о возможности регистрации сделки на вторичном рынке с использованием электронной подписи (ЭЦП).

Материалы по теме «Самые расторопные постараются поскорее продать квартиры» Нефть, рубль и коронавирус испытывают рынок жилья. Что ждет его дальше?

Риелторы утверждают, что они готовы самостоятельно гарантировать безопасность сделок с применением ЭЦП. Фактически они просят наделить их правом регистрировать сделки онлайн. Кроме того, предлагается разрешить собственникам жилья подавать заявление на регистрацию через портал госуслуг и запустить практику оформления ЭЦП на дому.

В первую очередь снятие ограничений нужно для активизации продаж вторичного жилья, указывает издание. По его информации, Российская гильдия риелторов также планирует отправить в Минэкономразвития письмо с просьбой включить сферу риелторских услуг в перечень наиболее пострадавших из-за кризиса отраслей экономики.

Ранее, в марте, стало известно, что столичные строительные компании начали предлагать покупателям квартир дистанционное оформление сделок — оно не требует личного присутствия клиентов в офисах продаж.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru