Москвичи бросились скупать вторичное жилье

Москвичи бросились скупать жилье на вторичном рынке. Спрос на квартиры в феврале 2020 года по сравнению с январем вырос на 35 процентов, а в годовой динамике — на пять процентов. Об этом говорится в материале агентства «Инком-Недвижимость», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Только в первой половине марта специалисты зафиксировали спрос уже на 10 процентов выше, чем годом ранее. Предполагается, что данная ситуация будет развиваться и в апреле, в частности, за счет покупателей-ипотечников, спешащих оформить кредит по выгодным ставкам. В текущем месяце на вторичном рынке столицы было заключено на 20 процентов больше ипотечных сделок, чем за аналогичный период 2019 года.

В качестве причин роста спроса эксперты называют выход России из сделки ОПЕК+, снижение цен на нефть и ослабление курса рубля. Повышение ключевой ставки Центробанка и ставок по ипотеке привело к активизации покупателей-ипотечников.

Тем временем цены на недвижимость в столице установили новый рекорд. В пределах «старой» Москвы стоимость квадратного метра достигла 217,4 тысячи рублей (рост на 1,6 процента относительно января). В Новой Москве средняя цена «квадрата» выросла до 137,2 тысячи рублей (плюс 1,9 процента).

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