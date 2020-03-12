Подсчитаны шансы россиян купить квартиру на материнский капитал

Подсчитаны шансы россиян купить «вторичку» на материнский капитал — в среднем в крупнейших городах страны он компенсирует 31 процент стоимости «однушки», 22 процента стоимости двухкомнатной квартиры и 17 процентов стоимости трехкомнатной. Об этом говорится в материале портала недвижимости ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Сумму практически в полцены «однушки» могут получить жители Новокузнецка (46 процентов), Челябинска (45 процентов), Тольятти, Ульяновска, Астрахани и Кирова (по 42 процента). В небольших городах, где число жителей не превышает 300 тысяч человек, на средства маткапитала можно приобрести и целую квартиру. Но только при условии, что недвижимость там стоит меньше 617 тысяч рублей. Это, например, такие города, как Златоуст в Челябинской области, Орск в Оренбургской области и Балаково в Саратовской области.

По подсчетам аналитиков портала, в Москве, Владивостоке, Сочи и Санкт-Петербурге субсидии хватит только на ванную комнату — средства маткапитала компенсируют в этих городах от 3,4 до 6,1 квадратного метра. Максимальную площадь на маткапитал удастся приобрести в Челябинске (16,8 «квадрата»), Саратове (15,9 «квадрата») и Тольятти (15,9 «квадрата»).

Ранее президент России Владимир Путин разрешил использовать маткапитал для погашения ипотеки или для первоначального взноса по ней еще до того, как ребенку в семье исполнится три года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru