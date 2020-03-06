Путин предложил резко снизить первоначальный взнос по ипотеке для молодых семей

Президент России Владимир Путин предложил резко снизить первоначальный взнос по ипотеке до уровня 10-15 процентов для молодых семей с детьми. В настоящее время взнос составляет 20 процентов. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с жителями Ивановской области, передает «Интерфакс».

По мнению президента, нынешний первоначальный взнос тяжеловат для россиян. Путин пообещал, что в правительстве проработают этот вопрос. «Считайте, что такое поручение уже есть. Прикинем, и технически надо организовать, но и финансово посчитать. Но это действительно проблема, мы знаем об этом», — подытожил глава государства.

Ранее Путин сказал, что также необходимо работать и над снижением ставки по ипотеке, однако искусственно это делать опасно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru