Раскрыта стоимость квартир в Москве после обвала рынка нефти. Средняя цена квадратного метра в столичных новостройках (без учета премиум- и элитного классов) установила в феврале 2020 года новый рекорд. Об этом говорится в материале портала ЦИАН, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В «старой» Москве данный показатель достиг 217,4 тысячи рублей (рост на 1,6 процента относительно января). В Новой Москве средняя цена «квадрата» выросла до 137,2 тысячи рублей (плюс 1,9 процента). По сравнению с аналогичным показателем прошлого года средняя стоимость квадратного метра в пределах МКАД (Московской кольцевой автодороги) увеличилась на 8,4 процента, а в Новой Москве — на 16,9 процента.

Также специалисты наблюдали снижение спроса — в годовой динамике его падение составило 21 процент (5,8 тысячи договоров долевого участия против 7,36 тысячи). Всего в январе-феврале 2020 года на первичном рынке было заключено 10,76 тысячи сделок, что на 17 процентов ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее эксперты в сфере недвижимости сообщили, что в «старой» Москве самая дешевая квартира с отделкой обойдется будущему собственнику примерно в 3,6 миллиона рублей.

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