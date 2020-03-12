Названы страны мира с быстро дорожающим жильем

Названы страны мира с самым быстро дорожающим жильем в 2019 году — это Греция (в частности, Афины — рост на 11,29 процента), Германия (11,15 процента), Новая Зеландия (10,28 процента), Джерси (7,87 процента) и Португалия (7,83 процента). Об этом говорится в отчете GlobalPropertyGuide.

Сильнее всего в годовом исчислении жилье подешевело в Катаре (минус 7,97 процента), Пуэрто-Рико (7,94 процента), Пакистане (7,75 процента), Украине (Киев, 5,54 процента) и Китае (Пекин, 4,69 процента). В России же стоимость жилой недвижимости в целом за год выросла на 3,01 процента.

В популярных у россиян странах жилье подорожало также в Черногории (плюс 2,29 процента), Таиланде (4,88 процента), Эстонии (7,57 процента), США (1,44 процента), Израиле (2,12 процента) и Франции (2,67 процента). Падение цен наблюдали в Турции (минус 1,71 процента), ОАЭ (Дубай, 4,05 процента), Великобритании (0,58 процента) и Швейцарии (1,15 процента).

По прогнозам экспертов, стоимость квартир в российских новостройках в 2020 году вырастет в среднем на 10 процентов, а жилья на вторичном рынке — на шесть процентов. В отдельных популярных ЖК рост цен может достигнуть 15-20 процентов.

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