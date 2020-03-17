Российскому рынку жилья пообещали недолгое падение

Спад на российском рынке жилья, который может произойти в обозримом будущем из-за снижения цен на нефть, обвала рубля и распространения коронавируса, не продлится долго. Об этом говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«Падение не будет длиться вечно. Даже в случае пандемии человечество не вымрет, так как смертность от коронавируса довольно низкая и составляет примерно 3 процента, — обещают аналитики. — Цены на нефть и рубль упали тоже не навсегда». С российским бюджетом, по мнению экспертов, также «ничего непоправимого не случится»: власти имеют в запасе достаточно твердой валюты, чтобы более-менее спокойно дождаться восстановления цен на нефть.

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«Так что ничего катастрофического не происходит. Все это мы уже проходили, и не раз», — подчеркивают в ИРН. Аналитики указывают, что в нынешних условиях строительным компаниям нужно иметь повышенный запас прочности, чтобы переждать и падение нефти с рублем, и возможную пандемию. Выиграют те из застройщиков, кто предлагает покупателям качественный продукт по наиболее привлекательной цене. «Нужно создавать финансовую подушку безопасности, наращивая объемы продаж и не боясь продешевить», — резюмируют эксперты.

Ранее в марте России предрекли падение цен на недвижимость. Аналитики отметили, что в настоящее время вкладываться в отечественные квадратные метры не стоит — лучше переориентироваться на объекты за рубежом или же перевести сбережения в наличные доллары.

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