В Москве подорожали дешевые квартиры

За первый квартал 2020-го средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках комфорткласса — самых дешевых в городе — увеличилась на 5 процентов, до 183 тысяч рублей. В годовом выражении подорожание составило почти 8 процентов, следует из материалов аналитического центра Est-a-Tet, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

По данным аналитиков, самая высокая цена зафиксирована в новостройках, находящихся на этапе внутренних работ, — 194 тысячи рублей за квадратный метр. Значительно ниже показатель в уже готовых корпусах — 168 тысяч рублей за метр. Специалисты также указывают, что за прошедший квартал в Москве сократилась доля новых квартир стоимостью 7-8 миллионов рублей — с 15 до 11 процентов. Одновременно увеличилось число лотов стоимостью более 15 миллионов рублей (с 11,5 до 14 процентов).

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«Помимо этого, отмечается увеличение предложения бюджетом свыше 10 миллионов рублей, а доля квартир до 10 миллионов рублей, наоборот, сократилась с 55 до 49 процентов, что свидетельствует о вымывании наиболее ликвидного предложения», — говорится в предоставленных материалах.

В целом в столице продается почти миллион (953 тысячи) квадратных метров строящегося жилья комфорткласса — это 40 процентов от общего объема предложения новостроек. Эксперты Est-a-Tet указывают, что в связи со снижением темпов выхода новых проектов и корпусов, произошло сокращение предложения — за год показатель снизился на 13,5 процента, за квартал — на 11 процентов.

Ранее, в марте, Москве предрекли обвал цен на квартиры. По мнению аналитиков, если текущая ситуация с распространением коронавируса и падающими ценами на нефть продлится в России больше двух месяцев, то к концу 2020-го стоимость квадратного метра в столице снизится на 5-10 процентов.

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