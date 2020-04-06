Найдено самое дешевое московское жилье

Самая бюджетная московская недвижимость — студии в старом жилом фонде, переделанные из квартир и нежилых помещений. Они располагаются на первых этажах домов типовой застройки, как правило, в непрестижных районах, говорится в материалах портала «Мир квартир», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Минимальная цена такого предложения по состоянию на март 2020-го — 1,95 миллиона рублей. Столько просят за студию общей площадью 13,5 квадратного метра в районе Вешняки (Восточный округ). В помещении на первом этаже панельной девятиэтажки установлена новая сантехника. На равном удалении, около 20 минут пешком, — станции метро «Выхино», «Новогиреево», «Новокосино».

Кроме того, дешевые квартиры — по цене от 3 миллионов рублей — можно найти в новостройках Новой Москвы. Типичный пример: квартира-студия (28 квадратных метров) за 3,1 миллиона рублей, без отделки. Она расположена на втором этаже четырехэтажного дома в новом жилом комплексе в поселении Филимонковское. До ближайших станций метро («Саларьево», «Филатов луг», «Рассказовка») можно добраться на общественном транспорте.

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«Самая дешевая однокомнатная квартира Большой Москвы стоит дешевле многих студий, поскольку расположена в 60 километрах от МКАД, в поселении Роговское. За 39 квадратных метров в монолитно-кирпичном доме-новостройке просят 2,4 миллиона рублей», — отмечают эксперты.

В пределах МКАД самая доступная «однушка» предлагается в Бирюлево Западном (Южный округ). 32,6 квадратного метра на третьем этаже старой панельной девятиэтажки оценили в 5 миллионов рублей.

«Как видно из исследования, самый дешевый вариант покупки жилья в столице — это новостройка в Новой Москве, — констатируют специалисты. — Внутри МКАД доступные студии находятся в старом фонде: они переформатированы из нежилых помещений и комнат в бывших общежитиях. Кроме того, все чаще встречаются квартиры, реализуемые с государственных торгов по закону о банкротстве. Цены на них существенно ниже рыночных».

Ранее в апреле сообщалось, что новое жилье в Москве начало дешеветь: за первые три месяца 2020-го столичный «квадрат» потерял в цене 2 процента, в настоящее время он стоит 217,5 тысячи рублей. Общая стоимость квартиры в городе уменьшалась на 0,5 процента, до 12,99 миллиона рублей.

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