Приезжие начали терять интерес к Москве

В марте 2020 года региональный спрос на жилую недвижимость в Москве заметно сократился: приезжие начали терять интерес к приобретению столичных квартир, говорится в сообщении инвестиционной компании Garnet, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В основном квадратные метры покупают местные — жители столицы и Московской области, констатируют эксперты. «Региональный спрос на недвижимость в Москве традиционно находился на высоком уровне. С началом пандемии и нового кризиса ситуация изменилась», — подчеркивают они.

Если говорить о приезжих покупателях, то большинство из них — жители Санкт-Петербурга: они заключают более 15 процентов «региональных» сделок в Москве. На второй и третьей строчках города Подмосковья — Одинцово и Балашиха (15 процентов и около 13 процентов соответственно). Также в топ-10 вошли новоселы из Нижнего Новгорода (10 процентов сделок), Саратова (8 процентов), Самары (8 процентов), Люберец (менее 8 процентов), Екатеринбурга, Новосибирска и Краснодара (все — около 7 процентов).

Ранее, в марте, Москве пообещали обвал цен на квартиры. Эксперты предполагают, что если текущая ситуация с коронавирусом и снижающимися ценами на нефть продлится в России больше двух месяцев, то к концу 2020-го «квадрат» в столице подешевеет на 5-10 процентов.

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