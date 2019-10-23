Москвичка приютила толпу мигрантов и едва не лишилась квартиры

В Юго-Восточном округе Москвы судебные приставы выселили 17 мигрантов, незаконно проживавших в квартире пенсионерки. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Приезжие буквально захватили единственное жилье женщины, воспользовавшись ее доверием. В службе судебных приставов по данному факту возбудили исполнительные производства. Гостей попросили освободить жилое помещение, но они этого делать не собирались и продолжали проживать в квартире.

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За неисполнение указаний приставов с каждого из мигрантов взыскали исполнительский сбор. «Чтобы не усугублять своего положения, граждане ближнего зарубежья квартиру освободили», — отмечается в сообщении. После этого недвижимость была передана законной владелице.

Ранее в октябре стало известно, что в 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов. Об этом заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата. По ее словам, показатель миграционного прироста за период с января по июль 2019 года составил более 153 тысяч человек. Он почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2018 года и является самым высоким за последнее десятилетие.

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