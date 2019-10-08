России предрекли рекордное число мигрантов

В 2019 году Россия примет рекордное число трудовых мигрантов. Об этом заявила заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, основываясь на данных Росстата, передает РИА Новости.

По ее словам, показатель миграционного прироста за период с января по июль 2019 года составляет более 153 тысяч человек. Он почти вдвое превышает показатель за аналогичный период 2018 года и является самым высоким за последнее десятилетие. В связи с этим, на основе годового сравнения, «предполагается, что в оставшиеся месяцы темпы миграции сохранятся», считает Егорова.

Среди причин роста числа трудовых мигрантов может быть как переход на новые формы статистической отчетности, так и возможность получения мигрантами временной регистрации. Кроме того, «численность выбывающих постепенно снижается, а численность прибывающих увеличивается — соответственно почти на 4 процента меньше и на 19 процентов больше, чем за январь-июль 2018 года», отметила Егорова.

«Но в противовес этому снижается число квот и разрешений на работу в России, которые в большей мере получали иностранные граждане из Европы и развитых стран мира, имеющие более высокую квалификацию, из-за санкций и запретов», — добавила она.

Ранее стало известно, что с начала года в Россию приехало работать более двух миллионов иностранцев. Это следовало из статистики пограничной службы ФСБ России, опубликованная на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Уточнялось, что больше всего трудовых мигрантов прибыло из Узбекистана (918 тысяч), Таджикистана (523,9 тысячи), Киргизии (265 тысяч) и Украины (164,6 тысячи).

Вместе с тем, согласно результатам опроса «Левада-центра», в России стали хуже относиться к мигрантам после конфликтов с цыганами в Чемодановке. Более половины россиян (72 процента) заявили о необходимости ограничивать приток трудовых мигрантов в страну. Поддержали миграционную политику правительства только девять процентов респондентов, равнодушны к ней оказались 15 процентов опрошенных.

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