США решили отсеивать мигрантов по наличию денег

Мигрантам откажут во въезде в США, если они не докажут, что могут позволить себе медицинские услуги. Об этом объявила администрация президента США Дональда Трампа, передает The Independent.

Как говорится в подписанном 4 октября документе, изменение коснется тех, кто подает документы на американскую миграционную визу из-за границы. В то же время правило не будет применяться к просителям убежища, беженцам или детям, а также тем, кто уже на законных основания постоянно проживает в стране.

В то же время доказывать способность оплатить медицинские расходы придется супругам и родителям граждан США. Это потенциально может повлиять на семьи, которые хотят перевезти в страну своих родных.

Учитываться будет страховка, приобретенная в частном порядке или предоставляемая работодателем, а также краткосрочные или экстренные договоры. При этом мигрант не сможет получить визу, если получит страховку по субсидии от США.

Постановление вступит в силу 3 ноября.

В конце сентября сообщалось, что администрация выступила с предложением снизить вдвое число принимаемых беженцев в ближайший финансовый год. Предполагается, что США примут 18 тысяч человек вместо 30 тысяч.

До этого Трамп перенаправил 771 миллион долларов из программы по сдерживанию российской агрессии на строительство стены на границе с Мексикой. Она предназначена для предотвращения незаконного перехода границы мигрантами, прибывающими в том числе из третьих стран.

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