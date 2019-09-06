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Трамп урезал бюджет на сдерживание России ради стены с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп перенаправил 771 миллион долларов из программы по сдерживанию российской агрессии на строительство стены с Мексикой. Об этом сообщил сенатор от штата Нью-Йорк Чак Шумер в Twitter.

Шумер считает, что Трамп ошибся, сделав такой шаг. По его мнению, президент США «разграбил» программу по сдерживанию России, чтобы заплатить за «ненужную стену». Сенатор утверждает, что Трамп таким образом ставит на второй план национальную безопасность американского народа и его союзников.

4 сентября сообщалось, что Минобороны США приостановило 127 проектов в различных сферах, чтобы выделить 3,6 миллиарда долларов на строительство стены с Мексикой.

Трамп выдвигал строительство стены на границе между США и Мексикой как часть своей предвыборной программы в 2016 году. Он вводил режим ЧП на территории страны, чтобы перераспределить средства из других проектов. 27 июля Верховный суд одобрил выделение 2,5 миллиарда долларов из фондов Пентагона на строительство стены.

Стена на границе США и Мексики предназначена для предотвращения незаконного перехода границы мексиканцами.

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